Fosso rescinde con Masawoud Avis | Tombari

Il Fossombrone ha deciso di rescindere il contratto con il centrocampista Moro Tola Masawoud. La società ha annunciato la fine della collaborazione, senza specificare i motivi. Nel frattempo, la Recanatese si è mossa sul mercato e ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Scorza, 23 anni, svincolato dal Forlì.

La Recanatese ha invece ingaggiato il centrocampista Christian Scorza (2000) svincolatosi dal Forli (serie D). L' Avis Montecalvo (Prima categoria) ha ingaggiato il difensore Massimo Tombari, classe 1986 dal Cosmos (campionato interno di San Marino), per tre anni al Gabicce Gradara (Promozione) e altrettanti nel Torconca Cattolica. Dirigenti. A Fano nella sala della Cooperativa TrePonti si è tenuta la riunione programmatica dei dirigenti responsabili e dei responsabili tecnici delle società che intendono partecipare ai Tornei categorie Piccoli Amici-Primi Calci-Pulcini-Esordienti e Giovanile.

