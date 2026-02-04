Fossacesia affida un gruppo di lavoro per recuperare tasse non pagate e utenze non censite

Fossacesia ha deciso di mettere in campo un nuovo gruppo di lavoro per recuperare tasse non pagate e utenze non censite. Il Comune di Fossacesia, in provincia di Chieti, ha avviato una riforma per migliorare il controllo e la gestione della Tari, la tassa sui rifiuti. L’obiettivo è riscuotere quanto dovuto e rendere più trasparente il sistema di pagamento.

Nel cuore del comune di Fossacesia, nel cuore della provincia di Chieti, si sta avviando un nuovo percorso di riforma del sistema di gestione e controllo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, in una riunione operativa tenutasi nella sala consiliare, ha messo in atto un piano per contrastare l'evasione fiscale e la mancata censura delle utenze, con obiettivo principale la copertura integrale del costo del servizio. Questo è il primo passo di un processo di ristrutturazione che andrà a toccare diversi settori: Finanza, Urbanistica, Anagrafe, Polizia Locale, e l'Ufficio Tributi.

