Formazioni dei quarti di finale di Copa del Rey squadre TV live streaming

Questa sera il Barcellona scende in campo per i quarti di finale della Copa del Rey. Dopo aver superato diversi avversari, i Blaugrana affrontano l’Albacete in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta TV e anche in live streaming, così i tifosi potranno seguire l’incontro ovunque si trovino. La squadra catalana punta a conquistare la semifinale, ma l’Albacete non vuole mollare facilmente.

2026-02-03 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Barcellona torna in campo in Copa del Rey martedì con la trasferta contro l’Albacete nei quarti di finale della competizione 202526. I detentori hanno tardato a vincere 2-0 in casa della capolista Racing Santander negli ottavi, con Ferran Torres in rete al 66? prima che Lamine Yamal completasse le marcature durante il recupero. L’Albacete è 12esimo nella divisione a 22 squadre del Racing e ha vinto tutte e tre le partite di campionato dopo una scioccante vittoria casalinga per 3-2 sul Real Madrid per raggiungere questa fase della Copa del Rey.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Barcellona Albacete

Ecco le informazioni aggiornate sulla Copa del Rey 202526: formazioni, squadre coinvolte, partite in TV e live streaming.

Il Barcellona affronterà la squadra vincente tra Real Madrid e Albacete nei quarti di finale della Copa del Rey.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Barcellona Albacete

Argomenti discussi: Fiorentina-Como: dove vederla (gratis) in tv e streaming, formazioni ufficiali e orario dei quarti di finale di Coppa Italia; Coppa Italia Women, le formazioni di Inter-Ternana; Coppa Italia Women | Juventus-Napoli | Le formazioni ufficiali; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni.

Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter sfida il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca sul neutro di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina) ... fanpage.it

Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI granata di Marco Baroni sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu sul neutro di Monza: in palio il pass per la semifinale contro la vincente di Napoli-Como ... tuttosport.com

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Zeren e Conegliano. Le due formazioni si contendono il primato nel girone e la qualificazione ai quarti di finale della CEV Champions League. - facebook.com facebook

Serie A Femminile, PARMA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Quattro cambi per Rossettini rispetto al derby (FOTO) bit.ly/4rsrnmt #AsRoma x.com