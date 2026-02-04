Formalizziamoci

Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo con attenzione e scoprire quanto può essere divertente scrivere. Un gruppo di studenti si impegna in un percorso creativo, affrontando diverse situazioni e stimolando l’immaginazione. Ogni episodio offre l’opportunità di scoprire nuovi modi di vedere le cose e di divertirsi scrivendo. L’obiettivo è rendere più viva e interessante l’esperienza di imparare, facendo emergere la passione per le parole e la scrittura.

Esercizi di scrittura è una rubrica uscita su Internazionale Kids nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo con attenzione e scoprire quanto può essere divertente scrivere. Una lettera (una da spedire, non dell'alfabeto) è un sistema per comunicare che segue regole precise: si scrive la data, poi ci si rivolge al destinatario con un termine come "Cara" o "Caro" e si conclude con un saluto e la firma. Ormai le lettere spedite a mano con il francobollo sono rare: quando apro la cassetta della posta trovo quasi sempre buste che arrivano da uffici o banche, multe o pubblicità.

