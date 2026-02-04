Fori Imperiali allarme pini | vertice in Campidoglio per la sicurezza dell’area archeologica

Il Campidoglio ha convocato un vertice straordinario per discutere della sicurezza dei pini di via dei Fori Imperiali. L’obiettivo è trovare soluzioni rapide per evitare rischi, perché alcuni alberi potrebbero cadere e mettere in pericolo i passanti o le strutture archeologiche. La riunione si è resa necessaria dopo le segnalazioni di alcuni alberi che mostrano segni di instabilità. Ora si cercano interventi concreti per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti.

Un tavolo istituzionale straordinario per affrontare l'emergenza legata alla stabilità dei pini di via dei Fori Imperiali, uno dei luoghi simbolo della Capitale. L'incontro si è svolto a Roma il 4 febbraio e ha riunito amministrazione comunale, autorità scientifiche e organismi di tutela per valutare le condizioni delle alberature e individuare interventi urgenti a garanzia della pubblica incolumità. Al confronto hanno preso parte l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, affiancata dai dirigenti del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, e il direttore generale di Roma Capitale, Albino Ruberti.

