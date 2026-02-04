Fondo più facile del solito spero sia più ghiacciato per la gara

Questa mattina a Bormio, nella discesa libera maschile valida per le Olimpiadi, Giovanni Franzoni ha chiuso al secondo posto. La pista era più facile del solito e si spera che fosse anche più ghiacciata, così da rendere la gara più sicura e più equilibrata. La prova si è svolta senza grandi intoppi e il giovane sciatore italiano si è messo in evidenza, conquistando una posizione importante.

In cornice olimpica, un turno cronometrato della discesa libera maschile a Bormio ha visto protagonista Giovanni Franzoni, che conquista la seconda posizione nella prima prova cronometrata con un distacco di 0,16 secondi dal vincitore Ryan Cochran-Siegle. Un esito che traccia subito il profilo di una giornata promettente e posiziona l'azzurro tra i favoriti per l'appuntamento successivo. Franzoni chiude la prova in seconda posizione, con un tempo che resta appena al di sotto di un margine di pochi decimi di secondo rispetto al leader. L'esito alimenta fiducia per la fase decisiva della competizione e conferma la condizione positiva dell'italiano in vista delle prossime uscite.

