Fogli di via per zittire il dissenso | il racconto di un'attivista colpita dopo le proteste pro Gaza a Como

Dopo le manifestazioni pro Gaza a Como, una ventina di attivisti si sono trovati con fogli di via e denunce. Tra loro c’è anche Paola, che ha raccontato la sua versione dei fatti a Fanpage. La polizia ha deciso di allontanare alcune persone, sostenendo di aver agito per mantenere l’ordine pubblico. Paola e altri manifestanti parlano di un modo per zittire il dissenso e mettere a tacere le voci contrarie. La situazione resta tesa, con le persone che criticano le decisioni delle autorità e chiedono spiegazioni.

Dopo le manifestazioni pro Gaza a Como, una ventina di attivisti ha ricevuto fogli di via e denunce. Tra loro anche Paola che ha raccontato a Fanpage.it "l'intimidazione" subita e il ricorso contro un provvedimento che ritiene "antidemocratico".

