Oggi a Bari si sono svolte le ore decisive per il futuro del Foggia Calcio. In tribunale, i rappresentanti della società e i nuovi acquirenti hanno discusso davanti al giudice per definire il passaggio di proprietà. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore, segnando un cambiamento importante per la squadra e i suoi tifosi.

Svolta imminente per il futuro societario del Foggia Calcio. Nella giornata odierna, presso il Tribunale di Bari, si è tenuta un’udienza chiave per il passaggio delle quote dall’attuale patron Nicola Canonico alla cordata di imprenditori composta da Antonio e Giuseppe De Vitto insieme a Gennaro Casillo. L’incontro, definito dall’amministratore giudiziario Vincenzo Chionna “molto costruttivo e sereno”, rappresenta il passaggio obbligato per sbloccare il preliminare di vendita firmato poche settimane fa. Il club rossonero si trova attualmente in amministrazione giudiziaria — primo caso in Italia — a seguito dell’inchiesta della DDA sulle presunte intimidazioni mafiose subite da tesserati e dirigenti tra il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Foggia, ore decisive per la vendita: vertice in tribunale con la Procura

Approfondimenti su Foggia Calcio

Ultime notizie su Foggia Calcio

