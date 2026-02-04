Fn sarà l’Afd italiano nasce la cosa nera Il sondaggio | Vale già il 4 per cento

A Modena, in una piazza piena di sostenitori, si è tenuto il primo comizio ufficiale di un nuovo movimento politico. È nato ufficialmente l’Afd italiano, chiamato anche “la cosa nera”, con un sondaggio che già assegna al partito il 4 per cento. Davanti a una folla entusiasta, l’ex generale della Guardia di Finanza, Alessandro Vannacci, ha preso la parola per presentare il progetto.

A Modena, in una piazza affollata da sostenitori entusiasti, si è svolto il primo comizio ufficiale del nuovo movimento politico guidato dall’ex generale della Guardia di Finanza, Alessandro Vannacci. L’evento, seguito da un’ampia copertura mediatica, ha segnato l’ufficiale nascita di un’entità che già oggi viene paragonata all’AfD tedesca: il partito, che si chiamerà Futuro Nazionale, si presenta come una forza sovranista, anti-establishment e fortemente orientata sul tema della sicurezza, della sovranità nazionale e della difesa dell’identità italiana. Il suo simbolo, un nero profondo, ha già generato un dibattito sulle connotazioni ideologiche e culturali del colore, con alcuni osservatori che lo interpretano come un richiamo al passato, altri come una scelta strategica per trasmettere forza e determinazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vannacci lancia il suo nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale.

