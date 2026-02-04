Fiumicinese esempio di sport Già programmate tredici corse

Questa mattina a Sant’Angelo di Gatteo sono state presentate le squadre della Fiumicinese Fait Adriatica per il 2026. Oltre 270 persone hanno assistito alla presentazione, che si è svolta nel salone parrocchiale. Sono già state programmate tredici corse e l’entusiasmo tra i partecipanti è alto. La squadra si prepara a vivere una stagione carica di impegni.

Presenti il presidente Rino Sarpieri, lo staff tecnico coordinato dal team manager Christian Zamagni, il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua e l'assessore allo sport Alessio Tomei, Tiziano Bianchini assessore allo sport di San Mauro Pascoli, Pierluigi De Vitis di Parma presidente del comitato regionale Emilia Romagna. Ospite d'onore il ciclista Giulio Pellizzari. Nella formazione Allievi: Antonio Paolo Albonetti, Lorenzo Antonucci, Matteo Baldacci, Omar Berlini, Nicolò Campidelli, Oliver Ciacci, Simone Deluigi, Lorenzo Facciani, Federico Fagioli, Matteo Girardi, Tommaso Michelacci, Cristian Perini, Lorenzo Salvi, Mattia Santoni, Edorado Sartoni, Mathias Silva Lima Rosetti, Manuel Soccodato, Federico Tomasetto e Francesco Zecchini.

