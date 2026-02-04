Il governo ha aperto le porte alle imprese con un fatturato sotto i 500 milioni per aderire alla nuova sanatoria fiscale. Ora, chi decide di entrare nella

Fare pace con il fisco, istruzioni per l'uso. Al via la possibilità di aderire alla cosiddetta "cooperative compliance" per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale anche se hanno un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027. Con un provvedimento firmato ieri dal direttore, Vincenzo Carbone, vengono infatti fissate le linee guida per i contribuenti interessati e viene approvato il relativo modello di adesione. L’esercizio dell’opzione (art. 7-bis del Dlgs n. 1282015) consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Fisco, la nuova sanatoria per chi ha un fatturato sotto i 500 milioni (e come evitare le sanzioni)

Approfondimenti su Fisco Cooperative Compliance

