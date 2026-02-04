First Love Atto d’amore fra sci e danza

Questa sera va in scena “First Love”, uno spettacolo di danza che cattura più di quanto dica il suo nome. È un racconto fatto di ricordi di un ragazzino, che si intrecciano tra sci e parole, creando una coreografia che diventa sempre più chiara e intensa. Lo spettacolo non si limita a essere una semplice esibizione, ma diventa un viaggio nel ricordo e nell’emozione, con movimenti e parole che si fondono in un’unica narrazione.

È uno spettacolo di danza. Ufficialmente questa la definizione. Ma in realtà è parlatissimo. I ricordi di un ragazzino a comporre una partitura di corpo e di parole, che via via si trasforma in maniera sempre più esplicita in una coreografia. O meglio: in un atto d'amore. Per lo sci e per la danza. E già così si capisce la forza visionaria di " First Love ", titolo che otto anni fa iniziò a far conoscere il linguaggio performativo di Marco D'Agostin. Su scala internazionale. Che ce lo si ricorda ancora nell'estate del 2019 al Lavatoio, durante il Festival di Santarcangelo di Romagna. Fin dal debutto a muoversi attraverso i canali più prestigiosi della ricerca.

