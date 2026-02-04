firenze romeno accusato di omicidi di prostitute tenta evasione del arcere

Questa mattina a Firenze, Vasile Frumuzache, il romeno coinvolto negli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha provato a scappare dal carcere di Sollicciano. L’uomo ha tentato di evadere durante un trasferimento, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo in tempo. La fuga fallita ha provocato una breve agitazione tra le guardie e una serrata revisione delle misure di sicurezza.

FIRENZE, 04 FEB – Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l’evasione dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

