Firenze romeno accusato di omicidi di prostitute tenta evasione dal carcere
Vasile Frumuzache, il romeno accusato di aver ucciso alcune prostitute tra Prato e Montecatini, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano. L’uomo stava facendo il suo percorso in carcere quando ha approfittato di un momento di distrazione e ha cercato di fuggire, ma è stato subito fermato dalle guardie. La polizia sta indagando sulle modalità del tentativo e sulle eventuali responsabilità di altri.
FIRENZE, 04 FEB – Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l’evasione dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Questa mattina a Firenze, Vasile Frumuzache, il romeno coinvolto negli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha provato a scappare dal carcere di Sollicciano.
Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere.
Il killer di Denisa ha tentato di evadere da Sollicciano(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha
