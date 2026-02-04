Firenze romeno accusato di omicidi di prostitute tenta evasione dal carcere

Vasile Frumuzache, il romeno accusato di aver ucciso alcune prostitute tra Prato e Montecatini, ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano. L’uomo stava facendo il suo percorso in carcere quando ha approfittato di un momento di distrazione e ha cercato di fuggire, ma è stato subito fermato dalle guardie. La polizia sta indagando sulle modalità del tentativo e sulle eventuali responsabilità di altri.

FIRENZE, 04 FEB – Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l’evasione dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall’unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, romeno accusato di omicidi di prostitute tenta evasione dal carcere Approfondimenti su Firenze Polizia Firenze, romeno accusato di omicidi di prostitute tenta evasione del arcere Questa mattina a Firenze, Vasile Frumuzache, il romeno coinvolto negli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha provato a scappare dal carcere di Sollicciano. Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola» Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Firenze Polizia Il killer di Denisa ha tentato di evadere da Sollicciano(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha ... notizie.tiscali.it Ci fa piacere offrire al pubblico questo servizio sulla mostra "Lorenzo il Magnifico poeta visto dai giovani artisti romeni", la quale si è svolta di recente a Firenze, presso la Sala d"Armi del Palazzo Vecchio. Ringraziamo il Consolato onorario romeno a Firenze p - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.