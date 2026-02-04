Fiorenzo Prato nuovo dirigente provinciale Inps Alessandria | nome confermato e data inizio attività precise

Fiorenzo Prato inizia ufficialmente il suo incarico come nuovo direttore della sede provinciale INPS di Alessandria. La nomina è stata confermata il 4 febbraio, e da allora Prato ha preso in mano le redini dell’ente che si occupa di previdenza sociale in un’area che conta circa 150.000 abitanti.

**Fiorenzo Prato è il nuovo direttore della sede provinciale INPS di Alessandria. L’annuncio è arrivato ufficialmente il 4 febbraio, con l’avvio del nuovo incarico alla testa della struttura in un territorio che conta circa 150.000 abitanti.** La nomina, confermata da fonti ufficiali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, è stata presentata come una scelta strategica per rafforzare il sistema previdenziale locale. L’operatore, già noto per l’esperienza consolidata in diverse province piemontesi, è entrato in funzione il 1° febbraio, in una fase di rinnovamento strutturale e di rafforzamento della capacità di risposta ai bisogni dei cittadini e delle imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

