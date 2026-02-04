Fiorentina contro il Toro può tornare Kean In difesa spazio a Comuzzo

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Torino e potrebbe riavere in campo Kean, che negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo. In difesa, invece, spazio a Comuzzo, che potrebbe partire titolare. Sabato prossimo potrebbe arrivare anche il nuovo acquisto Rugani, ma è difficile che venga schierato fin dall’inizio. La squadra si sta muovendo con attenzione in vista di questa partita importante.

Il primo allenamento di Daniele Rugani è stato in parte un differenziato perché il difensore, che è arrivato dalla Juventus, ha giocato l’ultima partita in bianconero il 20 dicembre contro la Roma e sarà da valutare sopratutto la sua condizione nelle sedute di questi giorni, anche se l’infortunio al polpaccio è ormai alle spalle. Vestirà la maglia numero 3 e potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato sera contro il Torino, però sembra molto difficile che possa essere in campo dal primo munito. Al momento è probabile che nel reparto arretrato partano di nuovo titolari Comuzzo e Pongracic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Fiorentina si prepara alla sfida contro la Cremonese, in programma a breve al Viola Park.

