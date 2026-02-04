Finti brand di lusso e maglie false del Napoli | blitz nel mercato della Maddalena

La Guardia di Finanza ha blitzato nel mercato della Maddalena, sequestrando migliaia di articoli contraffatti. Tra questi ci sono capi di lusso di Fendi, Louis Vuitton e Dior, ma anche numerose maglie con il marchio falso del Napoli. La merce era in vendita a prezzi bassi e ora gli agenti stanno indagando sui venditori coinvolti. Nessuno degli esercenti ha presentato documenti di provenienza legale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Migliaia di articoli contraffatti, tra cui capi d’abbigliamento, scarpe e pelletteria dei più noti brand (tra cui Fendi, Louis Vuitton, Dior ) e anche numerose magliette riproducenti il marchio contraffatto della SSC Napoli, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel mercato rionale della Maddalena, a Napoli. Sequestrati anche circa 1.100 dvd riprodotti illegalmente, contenenti opere musicali e cinematografiche, in violazione della normativa sul diritto d’autore. Quattro persone, tra cui due di nazionalità extracomunitaria, sono state denunciate per contraffazione, ricettazione e vendita di supporti contenenti riproduzioni di opere musicali e cinematografiche abusive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

