Filippo Volandri avverte su Jannik Sinner | Il quinto set è un’incognita per un motivo

Filippo Volandri mette in guardia su Jannik Sinner. Secondo l’ex giocatore, il quinto set resta un’incognita per il talento italiano. La pressione cresce quando le partite si prolungano, e questa è una sfida che Sinner deve affrontare con attenzione. La sua capacità di gestire le lunghe sfide potrebbe fare la differenza in futuro.

C’è un tema che continua ad accompagnare il percorso di Jannik Sinner nei tornei del Grande Slam: la gestione delle partite che si allungano fino al quinto set. Un argomento tornato d’attualità dopo la recente sconfitta contro il serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open e affrontato apertamente da Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, intervenuto a Tennis Talk su SuperTennis HD. I numeri, almeno per ora, alimentano il dibattito. Sinner ha perso 11 delle 17 partite nei Major arrivate al set decisivo, con sette sconfitte nelle ultime otto occasioni. L’eccezione che spicca è la nota rimonta contro il russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024, un successo che ha consacrato definitivamente l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner si ferma ancora al quinto set e questa volta le statistiche parlano chiaro: il tallone d’Achille del tennista italiano resta il quinto parziale.

«Sinner al quinto set non si conosce ancora abbastanza» L’analisi di Filippo Volandri e Paolo Lorenzi sul tabù quinto set di Jannik Sinner x.com

