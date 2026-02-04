Sono stati resi pubblici nuovi documenti sul caso Epstein. Nei file ci sono nomi di miliardari, star di Hollywood e politici di alto livello. La lista dei citati si allunga, creando un vortice di nomi noti e misteri ancora da chiarire.

Sono appena stati resi pubblici gli ultimi documenti relativi al caso Epstein, che citano miliardari, élite di Hollywood e potenti figure politiche. Tra i documenti inquietanti c’è un messaggio agghiacciante inviato da Epstein al produttore cinematografico che ha dato a Tom Cruise la sua grande occasione: “È un po’ spaventata dall’età, ma vacci piano con lei”. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima serie di documenti relativi a Jeffrey Epstein: ben 3,5 milioni di pagine che svelano anni di interazioni finora sconosciute tra Epstein e decine di personaggi pubblici, tra cui Elon Musk, Bill Gates e Melania Trump. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - File Epstein: tutti i nomi delle celebrità citate di recente

Approfondimenti su Epstein File

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Epstein file: Michael Jackson, Bill Clinton e tutte le altre celebrità nelle foto

Ultime notizie su Epstein File

Argomenti discussi: Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Chi c'è nei nuovi file Epstein e perché i legali delle vittime scalpitano; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere.

Epstein Files, desecretati tre milioni di documenti: Trump citato migliaia di volte, ma spunta anche Bill Gates. Tutti i dettagli e i nomi degli altri potentiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima e più vasta tranche di documenti legati all’indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni ... tg.la7.it

Perché la fanno franca? Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per TrumpLa pubblicazione di ulteriori documenti del dossier su Jeffrey Epstein sta causando problemi ai super-ricchi come Elon Musk e Bill Gates, ma anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La doma ... bluewin.ch

Ieri sera la televisione italiana era un tribunale. A reti unificate è andato in onda il processo a noi, ad Alleanza Verdi Sinistra. Ci stiamo chiedendo se ora ci saranno inchieste approfondite sull’attuale vicepremier italiano che è citato nei file Epstein, ovvero in un - facebook.com facebook

Caso Epstein. Il mistero dei file su Salvini "scomparsi" dalla ricerca del database x.com