La città si interroga: la nuova area della Fiera di Messina è pronta, ma il Comune non ha ancora deciso di chiederla in concessione. Nel frattempo, l’ex Ringo, con i suoi 50 ettari, resta ancora in bilico tra progetti e incertezze. La questione divide tra chi vorrebbe usare lo spazio per eventi e chi teme un uso troppo orientato al profitto. La decisione finale non si fa attendere.

**Le nuove aree della Fiera di Messina sono pronte, ma il Comune non le chiede in concessione. Così l’area ex Ringo, con 50.000 metri quadrati di parco urbano, è ormai operativa, eppure il sindaco Basile e il Comune non hanno ancora presentato la domanda per ottenere la concessione.** La consigliera del Pd Antonella Russo, in un intervento diretto al sindaco, ha sollevato la questione: **“Perché non si chiede in concessione?”**, e con essa, ha gettato una luce su una situazione di critica e di attesa. La Fiera, che nel frattempo è stata completata – e nonostante il lavoro sia ormai terminato, la sua fruizione da parte dei cittadini non è ancora pienamente attiva – è stata riconvertita in un parco urbano con una superficie enorme: 50. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiera di pace o di profit? Il Comune si chiede se chiedere in concessione lo spazio.

Approfondimenti su Fiera di Messina

Arriva un nuovo decreto che mira a ridurre le differenze salariali tra uomini e donne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiera di Messina

Argomenti discussi: Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali; Eventi segnalati dai Comuni; Fiera e Corrida, come cambia la viabilità modenese per San Geminiano; SIMEST: Fiere internazionali.

Fiera, via libera ai due i nuovi sottopassi. «E l’ampliamento non è più rinviabile»L’assemblea degli azionisti di Bergamo Fiera Nuova segna un passaggio cruciale nel percorso che accompagna la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto ... ecodibergamo.it

In attesa della futura sede permanente, Giorgio Pace, cofondatore della fiera itinerante Nomad, ha inaugurato nell’ex Hotel Eden la nuova piattaforma che unisce mostre, performance, design e gioielleria contemporanea facebook