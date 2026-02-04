Fiamme olimpiche a Legnano | il viaggio della fiamma nel piccolo comune lombardo

Mercoledì 4 febbraio, a Legnano, la fiamma olimpica ha attraversato il centro tra la gente. La città si è riempita di applausi e entusiasmo, con molti che hanno seguito il passaggio della fiaccola lungo le strade principali. La corsa ha attirato anche curiosi e tifosi, tutti pronti a vivere un momento speciale. La fiaccola ha percorso il territorio in un clima di festa, portando con sé l’energia dei Giochi e l’orgoglio dei legnanesi.

**Fiamme olimpiche a Legnano: il viaggio della fiaccola tra bagni di folla e emozioni** Mercoledì 4 febbraio, a Legnano, la fiamma olimpica ha attraversato il territorio con un'emozione senza pari. Il piccolo comune lombardo, conosciuto per il suo caratteristico "Carroccio", ha accolto il passaggio della fiaccola con una folla strapiena, entusiasmo e un tocco di folklore: sci, snowboard e attrezzature da sport invernali sono state portate in piazza, in omaggio alla manifestazione. Era il 4 febbraio, alle ore 17.30, quando la torcia, dopo essersi fermata a Rho Fiera, a Gallarate con Snoop Dogg in veste di tedoforo, a Busto Arsizio e Castellanza, è arrivata a Legnano per proseguire verso Saronno e tornare in Brianza.

