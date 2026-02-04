Ferranti sospeso da Fi Decisione dopo la liaison in Provincia con Bandecchi

Il consigliere comunale e provinciale di Terni, Francesco Maria Ferranti, è stato sospeso da Forza Italia per due anni. La decisione arriva dopo alcune voci di incontri con Bandecchi in Provincia. La sospensione riguarda la sua attività politica e si inserisce in un momento di tensione all’interno del partito. Ferranti non potrà partecipare alle riunioni di Forza Italia e non avrà più incarichi ufficiali fino al 2025.

Il consigliere comunale, provinciale e vice presidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, è stato sospeso per 24 mesi da Forza Italia. Il deferimento è stato attivato dopo che Ferranti, ad aprile 2025, ha accettato la carica di vice presidente della Provincia di Terni - ruolo già ricoperto con la precedente presidenza di Laura Pernazza (FI) - su indicazione del presidente neo eletto Stefano Bandecchi. La decisione assunta dal collegio regionale dei provibiri, confermata dallo stesso interessato, è stata notificata nel pomeriggio di mercoledì. Secondo Forza Italia, Ferranti ha assunto l’incarico con Bandecchi al di fuori di accordi politici di coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferranti sospeso da Fi . Decisione dopo la liaison in Provincia con Bandecchi Approfondimenti su Ferranti Bandecchi “Caso” Ferranti, Forza Italia sospende “Chico”: la decisione dei probiviri e il ricorso al nazionale Forza Italia ha deciso di sospendere Francesco Maria Ferranti per due anni. Striscia la Notizia riparte con sei veline: chi è Virginia Stablum, da Miss Universe Italy alla liaison con Moise Kean Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio su Canale 5 con un’edizione rinnovata, che include sei veline. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ferranti Bandecchi Argomenti discussi: Ferranti sospeso per due anni da Fi dopo la liaison in Provincia con Bandecchi: Farò ricorso; Caso Ferranti, Forza Italia sospende Chico: la decisione dei probiviri e il ricorso al nazionale; Francesco Ferranti sospeso per due anni da Forza Italia: Ricorso doveroso; Troppo amore con Bandecchi, due anni di sospensione per Francesco Ferranti. Ferranti sospeso per due anni da Fi dopo la liaison in Provincia con Bandecchi: «Farò ricorso»di Ma. Gi. Pen. Sospeso per due anni da Forza Italia Francesco Maria Ferranti. La decisione del collegio dei probiviri regionale arriva dopo quella che per i forzisti è stata una indigesta liaison d ... umbria24.it Bandecchi, vice sospeso da FI può venire con me o lo fucilano?Stefano Bandecchi contro il centrodestra umbro dopo la sospensione per 24 mesi da parte di Forza Italia di Stefano Maria Ferranti per avere accettato l'incarico di vicepresidente alla Provincia di Ter ... ansa.it Ferranti sospeso per due anni da Fi dopo la liaison in Provincia con Bandecchi: «Farò ricorso» x.com Il vicepresidente della Provincia di Terni, Ferranti, consigliere comunale di Terni sospeso da Forza Italia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.