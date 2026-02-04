Fermo preventivo Piantedosi insiste | È necessario Mantovano da Mattarella Salvini | la cauzione non sarà nel decreto

Roma si prepara al voto in Consiglio dei Ministri sul decreto sicurezza, che continua a sollevare tensioni. Piantedosi ribadisce che il fermo preventivo è una misura necessaria, mentre Mantovano si presenta al Quirinale per incontrare Mattarella. Salvini invece fa sapere che la cauzione non entrerà nel decreto, lasciando ancora aperti alcuni punti chiave della discussione. La situazione resta calda e il governo si trova sotto pressione per trovare un accordo rapido.

Roma, 4 febbraio 2026 – Resta il fermo preventivo il nervo scoperto del decreto sicurezza che, dopo essere slittato, dovrebbe approdare domani in Consiglio dei Ministri. Una misura al vaglio del Colle che nutre dei dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali. Durante le comunicazioni in Senato, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito la necessità del provvedimento per “impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire”. L'auspicio, l’appello del capo del Viminale, “è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il ministro Piantedosi torna a chiedere norme più dure contro l’immigrazione.

Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì.

