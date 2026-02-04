Fermo del traffico e divieto di accesso in zona Ponsacco dopo scoperta di ordigno bellico nei pressi del campo sportivo

Questa mattina, le autorità hanno deciso di bloccare il traffico e vietare l’accesso in tutta la zona intorno al campo sportivo I Poggini a Ponsacco. La scoperta di un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ha messo in allarme residenti e forze dell’ordine. Per motivi di sicurezza, l’area è stata evacuata e le operazioni di bonifica sono in corso. Nessuno può entrare finché non sarà garantita l’assenza di pericoli.

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato scoperto ieri pomeriggio in un terreno adiacente al centro sportivo I Poggini, a Ponsacco, nel comune di Pisa. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando un operaio impegnato in lavori di manutenzione del terreno ha notato un oggetto metallico di forma allungata, con segni di ossidazione e un’etichetta parzialmente leggibile. Immediatamente segnalato alle autorità, l’ordigno è stato circondato e isolato da un team di artificieri del Comando dei Carabinieri di Pisa, in collaborazione con la Prefettura di Pisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo del traffico e divieto di accesso in zona Ponsacco dopo scoperta di ordigno bellico nei pressi del campo sportivo Approfondimenti su Ponsacco Ordigno Ordigno bellico trovato vicino il campo sportivo a Ponsacco: area interdetta all'accesso Un ordigno bellico è stato trovato nei pressi del campo sportivo a Ponsacco. Ordigno bellico, ordinanza per divieto di parcheggio in una porzione del parcheggio di piazza Guido Guerra Il Comune ha emesso un'ordinanza che vieta il parcheggio in una zona di piazza Guido Guerra in occasione della rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ponsacco Ordigno Argomenti discussi: Blocco del traffico a Brescia: domani ferme auto diesel fino Euro 4; Secondo incidente in A1: traffico fermo in direzione Bologna; Rallenta ma non si ferma la protesta dei camion nei Balcani - TrasportoEuropa; Via al piano potature a Fermo, la road map: subito disagi, traffico in tilt e code. Blitz alle fermate del Metromare a caccia di droga e coltelliIn municipio la definiscono una strategia ‘ad alto impatto’. In altri termini una decina di agenti della Polizia locale ... msn.com Fermate il traffico: la drammatica telefonata del macchinista prima del disastro in AndalusiaUn tragico incidente ferroviario vicino a Cordoba ha causato 42 vittime. Scopri i dettagli della telefonata del macchinista e le indagini in corso. bigodino.it Vomero, via Luca Giordano: traffico paralizzato da un furgone fermo in seconda fila - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.