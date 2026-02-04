La Fermana si conferma una delle squadre più forti in casa. Al Recchioni, i gialloblù vincono quasi sempre e si presentano come un vero e proprio fortino. Solo due sconfitte interne in tutta la stagione, entrambe nelle prime partite, quando la formazione era ancora in fase di assestamento. Da allora, i risultati sono stati costanti e il pubblico può sognare di restare in alto.

In casa è una Fermana che marcia a numeri da record, con un ruolino quasi impressionante. Due le sconfitte interne vero, ma entrambe arrivate nella prima parte di stagione, quando l’organico era profondamente diverso da quello attuale, dove le porte erano girevoli e molti volti nuovi dovevano arrivare. Ci riferiamo al ko con l’Osimana e quello con la Fermignanese. Da allora tutto è cambiato: era il 26 ottobre e al Recchioni si imponevano i pesaresi con una rete al minuto 95 dopo una gara ampiamente dominata dalla Fermana. Ma poi una serie utile incredibile. Dal 2 novembre con il successo 4-0 sul Ksport Montecchio, sono sei vittorie e un solo pareggio, quello a reti inviolate con il Trodica, ben 19 punti sui 21 disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, il Recchioni è diventato un fortino

Approfondimenti su Fermana Recchioni

Domenica al Recchioni si svolge il delicato incontro di Eccellenza tra Fermana e Trodica, in occasione della Giornata Canarina.

La Fermana torna a giocare davanti ai propri tifosi al Recchioni e sfida la Jesina in una partita che si preannuncia dura.

