Federica Venturelli e Miriam Vece inseguono l' oro nel ciclismo su pista

Questa mattina a Konya, Federica Venturelli e Miriam Vece hanno iniziato a dare battaglia nelle qualificazioni dei Campionati europei di ciclismo su pista. Le due atlete italiane hanno mostrato un buon ritmo e sono pronte a puntare alla medaglia, sperando di portare a casa l’oro. La corsa è appena cominciata, ma l’Italia si fa già sentire.

Konya rappresenta la cornice dei Campionati europei di ciclismo su pista e questa mattina ha offerto segnali incoraggianti per l’Italia. le prove hanno evidenziato prestazioni significative sui tempi e posizionamenti in diverse discipline, con primati personali e miglioramenti in tempi di riferimento. Nel quadro dell’inseguimento individuale femminile, Federica Venturelli è riuscita ad accedere alla finale per l’oro, chiudendo i 4 km in 4:22.909, nuovo record italiano sui 4 km. Di fronte a lei, Josie Knight ha stabilito il record del mondo con 4:19.461. Linda Sanarini ha chiuso ottava con 4:33. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Federica Venturelli e Miriam Vece inseguono l'oro nel ciclismo su pista Approfondimenti su Federica Venturelli Ciclismo su pista: Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento. Bene Miriam Vece Questa mattina a Konya, durante i Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli ha conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Venturelli per l’oro nell’inseguimento, Vece in finale nel chilometro. Si riparte alle 16.30 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Federica Venturelli Argomenti discussi: Venturelli, Vece e Moro all'Europeo; Italia pronta per gli Europei su pista: i convocati azzurri per la cinque giorni di gare a Konya; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara; Europei su pista, inizio ok per l'Italia. 5 su 5 passano il turno, il quartetto rosa con record. Ciclismo su pista: Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento. Bene Miriam VeceTre le gare disputate in questa mattinata a Konya, località che ospita i Campionati Europei di ciclismo su pista. In Turchia arrivano risultati ... oasport.it EUROPEI PISTA. VENTURELLI IN FINALE DELL'INSEGUIMENTO, SFIDERA' KNIGHTFederica Venturelli continua a firmare grandi risultati: la giovane cremonese è approdata alla finale dell’inseguimento individuale e questa sera sfiderà per l’oro l’esperta britannica Josie Knight ... tuttobiciweb.it Ai Campionati europei di ciclismo su pista la squadra italiana composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini vince il bronzo Anna Bigarello #KONYA2026 - facebook.com facebook Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.