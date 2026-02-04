Federcoop Romagna e Scr | accordo per servizi innovativi nella gestione del personale

Federcoop Romagna ha firmato un nuovo accordo con la società SCR. L’intesa permette di offrire servizi innovativi per la gestione del personale, come analisi organizzativa, valutazione del clima aziendale e formazione sulle risorse umane. La collaborazione punta a migliorare le strutture organizzative delle cooperative e a facilitare l’accesso a questi strumenti avanzati.

Servizi avanzati di analisi organizzativa e di clima aziendale, formazione su processi di risorse umane e ridisegno della struttura organizzativa, a condizione di favore per le cooperative: Federcoop Romagna ha firmato una nuova convenzione con la società SCR che mette a disposizione delle.

