Federcoop Romagna e Scr | accordo per servizi innovativi nella gestione del personale

Federcoop Romagna ha appena firmato un nuovo accordo con la società SCR. L’obiettivo è offrire servizi innovativi per migliorare la gestione del personale. Le due realtà collaborano per fornire analisi organizzative, valutazioni del clima aziendale e formazione sui processi di risorse umane. La convenzione punta anche a ridisegnare le strutture organizzative delle cooperative, con condizioni favorevoli per le cooperative stesse. La firma apre la strada a nuove soluzioni per le aziende del settore.

Servizi avanzati di analisi organizzativa e di clima aziendale, formazione su processi di risorse umane e ridisegno della struttura organizzativa, a condizione di favore per le cooperative: Federcoop Romagna ha firmato una nuova convenzione con la società SCR che mette a disposizione delle.

