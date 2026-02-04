A Bruxelles, il giornalismo d’inchiesta affronta nuove sfide. In un momento in cui le inchieste diventano sempre più complesse e rischiose, i giornalisti europei si trovano a dover navigare tra limiti legali e pressioni politiche. La scena si svolge davanti al Parlamento, tra le acque calme del canale di Saint-Josse, mentre si alza il dibattito sulla libertà di stampa e sulla tutela di chi fa inchieste scomode.

Nel cuore di Bruxelles, dove le luci del Palazzo del Parlamento europeo si riflettono sulle acque immobili del canale di Saint-Josse, un dibattito silenzioso ma deciso sta scuotendo le fondamenta del giornalismo d’inchiesta in Europa. È il 4 febbraio 2026, e il rapporto annuale di Favi – l’Associazione dei giornalisti investigativi in Europa – è stato presentato in anteprima a un’audizione riservata al Comitato per la libertà di informazione del Parlamento. Il documento, dal titolo *Primo Piano Europa: una fonte attendibile in tempi difficili*, non è un semplice rapporto statistico. È un allarme lanciato con tono calmo ma inesorabile: in meno di due anni, il numero di inchieste investigative condotte da testate indipendenti in Europa è calato del 37%, con un calo più marcato nel Nord e nell’Est del continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Favi: un’analisi approfondita sulle sfide del giornalismo d’inchiesta in Europa

Approfondimenti su Bruxelles Canale

Il governo ha approvato alcune nuove misure che stanno facendo discutere molto in Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Previsioni per Colleferro (RM) - domani [01/02/2026] Analisi generale: profondo vortice sullo Ionio richiama correnti più fresche dall’Europa dell’est sull’Italia centro-settentrionale, mentre tende al rialzo la pressione. Sul territorio: notte e mattino prevalentement - facebook.com facebook