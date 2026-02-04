Favi | un’analisi approfondita sulle sfide del giornalismo d’inchiesta in Europa
A Bruxelles, il giornalismo d’inchiesta affronta nuove sfide. In un momento in cui le inchieste diventano sempre più complesse e rischiose, i giornalisti europei si trovano a dover navigare tra limiti legali e pressioni politiche. La scena si svolge davanti al Parlamento, tra le acque calme del canale di Saint-Josse, mentre si alza il dibattito sulla libertà di stampa e sulla tutela di chi fa inchieste scomode.
Nel cuore di Bruxelles, dove le luci del Palazzo del Parlamento europeo si riflettono sulle acque immobili del canale di Saint-Josse, un dibattito silenzioso ma deciso sta scuotendo le fondamenta del giornalismo d’inchiesta in Europa. È il 4 febbraio 2026, e il rapporto annuale di Favi – l’Associazione dei giornalisti investigativi in Europa – è stato presentato in anteprima a un’audizione riservata al Comitato per la libertà di informazione del Parlamento. Il documento, dal titolo *Primo Piano Europa: una fonte attendibile in tempi difficili*, non è un semplice rapporto statistico. È un allarme lanciato con tono calmo ma inesorabile: in meno di due anni, il numero di inchieste investigative condotte da testate indipendenti in Europa è calato del 37%, con un calo più marcato nel Nord e nell’Est del continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
