Farmaci | verso una nuova legislazione il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia

Le istituzioni, le aziende e i cittadini si sono confrontati online per discutere di una possibile nuova legge sui farmaci. L’evento, promosso da Adnkronos ed Egualia, ha visto esperti e rappresentanti del settore confrontarsi su come migliorare la regolamentazione nel campo farmaceutico. L’iniziativa si è svolta sui canali digitali del gruppo, permettendo a chiunque di seguire il dibattito in tempo reale.

'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini'. Questo il titolo del digital talk promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia e disponibile sui canali web e social del gruppo. Tra i temi al centro dell'incontro riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche.

