Familiari del sottufficiale coinvolto nel caso Trandafir esclusi dall’udienza pubblica

Questa mattina al tribunale di Modena si è conclusa un’udienza molto attesa nel caso Trandafir. I familiari del sottufficiale dei carabinieri, coinvolto nel procedimento, sono stati esclusi dalla sessione pubblica. La decisione ha suscitato molte proteste, mentre in aula si sono visti volti tesi e occhi preoccupati. La vicenda si trascina da mesi e ora si avvicina una svolta decisiva.

Il 4 febbraio 2026, alle ore 10.30, nel tribunale di Modena, si è chiusa una delle pagine più dolorose del processo che vede imputato un sottoufficiale dei carabinieri, all'epoca in servizio a Castelfranco Emilia. Il giudice ha respinto la richiesta di costituzione in parte civile presentata dai familiari di Gabriela Trandafir, la donna uccisa insieme alla figlia Renata dal marito, in un'aggressione che, secondo l'accusa, avrebbe potuto essere evitata se il militare avesse preso sul serio la prima denuncia della vittima. Mamma, sorella e fratello di Gabriela – che si erano presentati in aula con la speranza di poter chiedere giustizia per le loro due sorelle – sono stati esclusi dal processo.

