Alle 14.30 di oggi, a Vasto è arrivato un nuovo detenuto, Filippo Guttadauro, 74 anni. È il cognato di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano che per anni ha tenuto sotto scacco la Sicilia. La sua cattura in Abruzzo è stata una svolta importante nelle indagini sulla mafia. Ora si trova nel carcere di Vasto, dove dovrà affrontare le accuse a suo carico.

Il 4 febbraio 2026, alle 14.30, il carcere di Vasto ha accolto un nuovo detenuto di rilevanza nazionale: Filippo Guttadauro, 74 anni, cognato di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano che per vent’anni è stato l’ombra più temuta della mafia siciliana. Trasferito dal carcere di Tolmezzo, dove scontava la pena in regime di 41 bis, Guttadauro è stato portato a Vasto in un’operazione di trasferimento che ha coinvolto unità della polizia penitenziaria e un’autorità giudiziaria di Trieste. Il trasferimento non è stato casuale: si tratta di una scelta strategica, dettata dalla necessità di mantenere sotto controllo un uomo che, per oltre un decennio, è stato considerato una minaccia reale per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Familiare del latitante Messina Denaro arrestato in Abruzzo, custodia cautelare a Vasto

Approfondimenti su Messina Denaro

Ultime notizie su Messina Denaro

