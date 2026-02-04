Fallimento Pansac | dipendenti privati del risarcimento dopo la chiusura aziendale

Il tribunale di Venezia ha deciso di chiudere la vicenda Pansac, lasciando senza risarcimento centinaia di ex dipendenti. Dopo anni di attese e promesse, ora si trovano di fronte a una strada senza speranza di ottenere quanto spetta loro. La decisione ha fatto scalpore, perché molti di loro avevano sperato in un risarcimento che ora sembra svanito. La storia di questa azienda si conclude in modo amaro, con i lavoratori lasciati senza più niente.

Il tribunale di Venezia ha chiuso, con un colpo di scena che ha lasciato senza parole centinaia di ex dipendenti della Pansac, l'ultimo capitolo di una vicenda che si trascina da oltre quindici anni. Il 2 febbraio 2026, alle 14.30, con un decreto che ha scosso l'intera comunità di Mira, a pochi chilometri da Venezia, è stato deciso che l'ultima parte del fondo disponibile – circa 5 mila euro per persona – non andrà ai lavoratori, ma sarà assegnata ai creditori, in primis alle banche e ai fornitori. Un'ingiustizia che, per molti, non è solo economica, ma morale. La Pansac, storica azienda del settore plastica con stabilimenti tra il Veneto e il Nord Italia, è stata dichiarata fallita nel dicembre 2011.

