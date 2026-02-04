Fabrizio De André on stage | il Teatro Govi omaggia l’artista con un tribute show elettrizzante

Mercoledì pomeriggio e sera, il Teatro Govi di Genova ha ospitato il tribute show “Parole di Faber” dedicato a Fabrizio De André. Sul palco, musicisti e attori hanno riproposto le canzoni e le poesie dell’artista genovese, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra musica e parole. La platea ha ascoltato con attenzione, emozionandosi davanti alle interpretazioni dal vivo di alcuni dei brani più celebri di De André. La serata ha confermato come il pubblico continui a mantenere vivo il ricordo di

**Fabrizio De André al Teatro Govi: il tribute show "Parole di Faber" omaggia l'artista con un'esperienza musicale e poetica senza tempo** Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 16:30 e 20:30, il Teatro Rina e Gilberto Govi, in Via Pasquale Pastorino, 23, ospita "Parole di Faber", il tributo dal vivo a Fabrizio De André. Un evento che, con il suo impegno artistico e la fedeltà alla traccia sonora e poetica dell'artista, si colloca come uno dei momenti più significativi della stagione culturale. L'evento, presentato come una replica serale già completamente esaurita, è stato realizzato in collaborazione con un team di musicisti professionisti, selezionati per la loro capacità di ricondurre in scena l'anima di De André.

