Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta al centro di un dibattito che coinvolge anche Mediaset. L’ex paparazzo ha acceso una nuova polemica sui social, sottolineando come, anche se si cancella un account, i contenuti rimangono in circolazione. In un’epoca di meme e frammenti di video, tutto si moltiplica e diventa difficile da controllare. Corona evidenzia che, in realtà, non si può davvero eliminare tutto da internet, e la cosa sembra disturbare chi vorrebbe mettere un punto definitivo.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chiudere un account non ferma i contenuti: nell’era dei meme e dei “pezzettini” lo scandalo si moltiplica e sfugge a ogni controllo Fabrizio Corona è tornato al centro del dibattito mediatico non solo per ciò che dice, ma per come circola ciò che dice. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Fabrizio Corona, Mediaset e l’illusione di poter cancellare internet

Approfondimenti su Corona Mediaset

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche dopo che Mediaset ha fatto chiudere il suo account sui social.

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

#fabriziocorona #mediaset #falsissimo

Ultime notizie su Corona Mediaset

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset attacca Corona: Libertà di espressione non è libertà di diffamare; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di Mediaset.

Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: C’è una terza denuncia contro SignoriniFabrizio Corona non si ferma dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia Falsissimo con un nuovo episodio in cui mostra le chat tra Medugno e Piscopo ... fanpage.it

Fabrizio Corona, il legale a Maschio Selvaggio: Azioni legali scatenateFabrizio sta benissimo, è carico a mille e queste iniziative lo motivano ulteriormente. A parlare è Ivano Chiesa, ... iltempo.it

#ClaudioLippi risponde a chi dice che sta sputando nel piatto dove ha mangiato e dice la sua sui profili social di #FabrizioCorona che sono stati chiusi Lippi ha fatto un altro video sul suo nuovo profilo Instagram e per prima cosa ha detto la sua sulla chiusura - facebook.com facebook

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com