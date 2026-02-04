Fabrizio Corona cancellato dai social ma più presente che mai | le parodie di Fiorello e Vagnato dopo lo strike

Fabrizio Corona sparisce dai social, ma il suo nome resta in cima alle discussioni. Mentre i profili ufficiali vengono cancellati, le parodie di Fiorello e Vagnato lo riportano al centro dell’attenzione. La sua presenza si fa sentire ancora di più attraverso queste imitazioni che fanno il giro del web, creando un nuovo fermento intorno alla sua figura.

Fabrizio Corona sparisce dai social ma domina le conversazioni. Fiorello e Gabriele Vagnato pubblicano due parodie quasi in simultanea. Dopo essere stato colpito da uno strike che ha interessato ogni profilo, l'ex re dei paparazzi è più presente che mai.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social, incluso Instagram, poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

Caso Signorini, oscurati i profili di Fabrizio Corona e cancellate le puntate di FalsissimoNelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i profili social di Fabrizio Corona ... golssip.it

Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com