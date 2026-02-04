Fabrizio Corona cancellato dai social ma più presente che mai | le parodie di Fiorello e Vagnato dopo lo strike

Fabrizio Corona sparisce dai social, ma il suo nome resta in cima alle discussioni. Mentre i profili ufficiali vengono cancellati, le parodie di Fiorello e Vagnato lo riportano al centro dell’attenzione. La sua presenza si fa sentire ancora di più attraverso queste imitazioni che fanno il giro del web, creando un nuovo fermento intorno alla sua figura.

Fabrizio Corona sparisce dai social ma domina le conversazioni. Fiorello e Gabriele Vagnato pubblicano due parodie quasi in simultanea. Dopo essere stato colpito da uno strike che ha interessato ogni profilo, l'ex re dei paparazzi è più presente che mai.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Fabrizio Corona sparito dai social: chiuso Instagram dopo Falsissimo

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social, incluso Instagram, poco dopo aver pubblicato l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo.

“Non vogliamo più in televisione”. Bufera social su Alfonso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sta facendo gossip da ieri sera Siamo sconvolti parla Fiorello

Video Fabrizio Corona sta facendo gossip da ieri sera Siamo sconvolti parla Fiorello

