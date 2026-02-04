Fabbriche no stop vita quotidiana congelata | l’economia cinese raccontata da Ningbo

Ningbo è una città cinese che non si ferma mai. Le fabbriche lavorano senza sosta, e la vita quotidiana dei residenti sembra quasi congelata. A differenza di altre grandi città come Pechino, Shanghai o Xian, Ningbo non attira turisti o visitatori, e questa sua routine continua senza grandi cambiamenti.

Ningbo è un’anonima città cinese. Non attrae decine di milioni di turisti all’anno e, a differenza di Pechino, Shanghai e Xian, non trova spazio nei principali itinerari proposti dalle agenzie di viaggio. Chi finisce da queste parti lo fa quasi sicuramente per motivazioni di lavoro. Parliamo, del resto, di uno dei cuori pulsanti della provincia dello Zhejiang, l’epicentro della manifattura cinese, nonché il luogo che ospita il più grande porto al mondo per tonnellaggio. L’immenso porto di Ningbo, il Ningbo Zhoushan Port, accoglie 150.000 navi all’anno e alimenta la macchina cinese dell’export. Da qui partono infatti i prodotti realizzati nell’entroterra e dalle città limitrofe: automobili, pezzi di ricambio, pannelli solari, elettrodomestici, abbigliamento, tessuti e tanto altro ancora. 🔗 Leggi su It.insideover.com

