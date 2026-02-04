Novak Djokovic, anche vivendo in Grecia, continua a rappresentare un simbolo forte per la Serbia. Ogni sua vittoria, ogni gesto o parola diventano un modo per mantenere vivo il legame con il suo paese di origine, nonostante la lontananza. La sua presenza nel mondo dello sport si intreccia con la questione dell’identità nazionale, che sembra restare salda nel cuore di milioni di serbi.

Fa politica giocando o gioca facendo politica? Non c’è poi tanta differenza, Novak Djokovic fa entrambe le cose da sempre. Non da ieri, non da questo Australian Open inseguito, accarezzato e sfuggito sul più bello. Solo che lanciare messaggi politici e patriottici adesso che è residente in Grecia, lontano dalla Madre Patria, assume ancor più valore: anche a distanza, ogni sua vittoria, gesto o parola resta una tessera dell’identità nazionale serba. Ovviamente, il 38enne fresco finalista a Melbourne continuerà a giocare soprattutto per se stesso: per battere i record, per misurarsi con la storia, per centrare questo benedetto 25esimo Slam e per restare ancora il parametro di riferimento in questo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fa politica giocando o gioca facendo politica? Il grande trucco del Djoker

Approfondimenti su Djoker Serbia

Ultime notizie su Djoker Serbia

