ex marito di jill biden indagato per omicidio della ex moglie indizi emergono dopo anni di silenzio

Dopo anni di silenzio, emergono nuovi indizi sull’omicidio di Linda Stevenson, ex moglie della first lady Jill Biden. L’ex marito, William “Bill” Stevenson, 77 anni, è stato ufficialmente accusato di aver ucciso Linda nella loro casa di Wilmington, nel Delaware. Le indagini proseguono, mentre la famiglia della vittima si aspetta risposte.

L’ex marito della first lady Jill Biden, William “Bill” Stevenson, 77 anni, è stato formalmente incriminato per omicidio di primo grado nell’ambito delle indagini sulla morte della ex moglie, Linda Stevenson, deceduta all’età di 64 anni nella loro abitazione a Wilmington, nel Delaware. L’arresto è avvenuto dopo un’indagine che ha ripreso vita dopo anni di silenzio, scaturita da una segnalazione di una lite domestica avvenuta la notte del 28 dicembre. I poliziotti della contea di New Castle sono giunti sul posto su richiesta di un vicino, trovando Linda Stevenson priva di sensi sul pavimento del soggiorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

William Stevenson, ex marito della first lady Jill Biden, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie Linda.

Gli Stati Uniti sono scossi da una notizia sconvolgente: William Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato per l’omicidio della moglie.

