Ex deputato Angelo Lombardo condannato per corruzione elettorale | 2 anni e 3 mesi di carcere

Catania L' ex deputato Angelo Lombardo è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere per corruzione elettorale. La sentenza arriva dopo un processo durato settimane, che ha portato alla luce pratiche illecite legate alla campagna elettorale nel cuore della Sicilia. Lombardo, membro del Movimento Perdono, si trova ora di fronte a una decisione definitiva della giustizia.

**** A Catania, nel cuore della Sicilia, un processo che ha toccato profonde radici di corruzione si è concluso con una sentenza ferrea: Angelo Lombardo, ex deputato del Movimento Perdono, è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione per corruzione elettorale aggravata. Il fratello di Raffaele Lombardo, governatore della Sicilia tra il 2005 e il 2009, era stato accusato di aver partecipato a una struttura mafiosa e di aver facilitato l’ingresso di imprenditori nella politica, in cambio di favori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo due anni e tre mesi di carcere e una multa di 750 euro, l'ex deputato Angelo Lombardo è stato condannato per corruzione elettorale aggravata durante le Regionali siciliane del 2008.

L'ex deputato Angelo Lombardo, fratello dell'ex Governatore Raffaele Lombardo, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere e a pagare 750 euro di multa.

