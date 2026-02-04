Ex collaboratore di Bova nega rapporti extraconiugali con Corona | Nessun legame né romantico né professionale
Cristiano Cucchini, ex manager dell’attore Raoul Bova, torna a far parlare di sé dopo le parole di Fabrizio Corona. Corona ha accusato Cucchini di aver avuto rapporti extraconiugali con lui, ma Cucchini respinge subito ogni accusa. In un’intervista, l’ex collaboratore di Bova ha chiarito di non aver mai avuto legami, né romantici né professionali, con Corona. La vicenda si infittisce e mette in luce le tensioni nel mondo dello spettacolo.
Il nome di Cristiano Cucchini, ex manager di Raoul Bova, è tornato al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona nella sua ultima puntata di *Falsissimo*, l’inchiesta inedita che ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Secondo il noto paparazzo, Bova avrebbe pagato il prezzo del successo con il suo agente, un’affermazione che ha subito trovato un’immediata e decisa smentita da Cucchini stesso. L’uomo, da sempre al centro di gossip che lo hanno reso una figura leggendaria nel mondo del cinema e della televisione, ha replicato con calma ma fermezza: «Mai avuto un flirt con Bova, né romantico né professionale». 🔗 Leggi su Ameve.eu
