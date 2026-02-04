Evento Oltre il campo di Sportando riscuote grande successo

Da mondosport24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine si è tenuto l’evento “Oltre il campo” di Sportando. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltare storie di sport e impegno sociale, con un obiettivo chiaro: promuovere l’inclusione. L’iniziativa ha coinvolto atleti, associazioni e cittadini, tutti uniti per mostrare come lo sport possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. La serata si è conclusa con applausi e un senso di ottimismo, dimostrando che si può fare molto quando si lavora insieme.

Oltre il campo – Quando lo sport sostiene l’impegno sociale è andato in scena a Udine con un focus mirato sull’inclusione sociale, promuovendo una sinergia tra sport, responsabilità civica e welfare. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Sponsor APU in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus Arte e Libro, realtà radicata nel territorio e attiva da anni nel favorire percorsi di formazione professionale, inserimento lavorativo e servizi dedicati alle persone e alle imprese. La giornata ha offerto ai presenti l’opportunità di conoscere da vicino la mission di Arte e Libro, dalla presentazione della cooperativa alla visita guidata alle strutture, fino a un pranzo conviviale preparato dagli ospiti della cooperativa stessa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

evento oltre il campo di sportando riscuote grande successo

© Mondosport24.com - Evento "Oltre il campo" di Sportando riscuote grande successo

Approfondimenti su Oltre Campo

“Tutti in Campo”. Grande successo per l’evento sul tennis inclusivo ad Incisa

Il 14 dicembre, il Centro Sportivo Fun Tennis di Figline e Incisa Valdarno ha ospitato “Tutti in Campo”, un evento dedicato al tennis inclusivo.

Oltre 100 aziende hanno partecipato all’evento svoltosi all’Ippotur. Soddisfatto il responsabile marketing Sebastiani e il diesse Pasciuti. Grande successo per il primo ’Partner Day’ della stagione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Oltre Campo

Argomenti discussi: ‘Oltre il campo’, la preparazione mentale nello sport: progetto condiviso tra scuola e imprese per il futuro dei giovani; La Finale di Coppa Italia di Serie A2 Frecciarossa a Latisana: CDA Volley Talmassons Fvg sfida C.B.L. Costa Volpino; Cutrone si congeda: Parma, legame che va oltre il campo; Il cuore oltre il campo: gli autori di Anima Fidelis al fianco di Niscemi e del giovane andriese Savino Calvano.

evento oltre il campoOltre il campo - Come la mente costruisce il futuro, l'incontro con gli studenti a teatroSi terrà martedì 10 febbraio alle 10 il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino l’evento ‘Oltre il campo - Come la mente costruisce il futuro’, un incontro dedicato al ruolo centrale della preparazione ... perugiatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.