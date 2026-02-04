evento oltre il campo di sportando riscuote grande successo

A Udine si è tenuto l’evento “Oltre il campo” di Sportando. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltare storie di sport e impegno sociale, con un obiettivo chiaro: promuovere l’inclusione. L’iniziativa ha coinvolto atleti, associazioni e cittadini, tutti uniti per mostrare come lo sport possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. La serata si è conclusa con applausi e un senso di ottimismo, dimostrando che si può fare molto quando si lavora insieme.

Oltre il campo – Quando lo sport sostiene l’impegno sociale è andato in scena a Udine con un focus mirato sull’inclusione sociale, promuovendo una sinergia tra sport, responsabilità civica e welfare. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Sponsor APU in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus Arte e Libro, realtà radicata nel territorio e attiva da anni nel favorire percorsi di formazione professionale, inserimento lavorativo e servizi dedicati alle persone e alle imprese. La giornata ha offerto ai presenti l’opportunità di conoscere da vicino la mission di Arte e Libro, dalla presentazione della cooperativa alla visita guidata alle strutture, fino a un pranzo conviviale preparato dagli ospiti della cooperativa stessa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

