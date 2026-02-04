Eutron e Sonexos | da Bergamo una nuova alleanza industriale per ridurre il rumore

La bergamasca Eutron si allea con la svizzera Sonexos per combattere il rumore. L’azienda di Pradalunga, parte del Gruppo Vandewiele, ha stretto una partnership con la startup di Ginevra per sviluppare nuove tecnologie di riduzione del rumore a bassa frequenza. L’obiettivo è portare queste soluzioni sul mercato mondiale, sfruttando l’esperienza industriale di Bergamo.

Una tecnologia nata dalla ricerca incontra la capacità industriale bergamasca. Eutron, azienda di Pradalunga e parte del Gruppo Vandewiele, ha avviato una partnership strategica con la startup svizzera Sonexos per portare sul mercato una nuova generazione di soluzioni attive per la riduzione del rumore a bassa frequenza, destinate all’industria globale. L’accordo punta all’industrializzazione delle tecnologie Plasmapanel® e Plasmadrive, basate su plasma allo stato solido e controllo attivo, superando i limiti delle soluzioni tradizionali di fonoassorbimento. L’obiettivo è trasformare un’innovazione sviluppata in ambito di ricerca in prodotti industriali affidabili, scalabili e competitivi, pronti per l’integrazione nei sistemi di grandi produttori internazionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Eutron Sonexos

Ultime notizie su Eutron Sonexos

