Europei di Ciclismo su Pista bronzo splendido del giovane Renato Favero | è podio in inseguimento

Da cdn.ilfaroonline.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia conquista un altro bronzo agli Europei di Ciclismo su Pista a Konya. Questa volta è Renato Favero a salire sul podio, grazie a una gara di inseguimento ben condotta. È il secondo risultato positivo per gli azzurri in tre giorni di competizioni, mentre le gare continuano ancora oggi.

Konya – Un terzo giorno super per l’Italia agli Europei di Ciclismo su Pista. Nella giornata di ieri, mentre la quarta è in svolgimento oggi, è arrivata un’altra medaglia azzurra. A salire sul podio è stato il giovane Renato Favero di soli 20 anni che ha realizzato una splendida gara nella prova individuale dell’inseguimento, mettendo la medaglia di bronzo al collo. Il tempo del podio è stato quello di 4’01”749. Salgono a tre le medaglie tricolori in competizione. “Un risultato che è il classico bicchiere mezzo pieno o vuoto – ha commentato il CT Edoardo Salvoldi, come riporta federciclismo.it – in base a come si guarda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

