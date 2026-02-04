Eugenio De Paola lascia il carcere di Benevento dopo l’evoluzione dell’inchiesta Operazione Caudium

Eugenio De Paola esce oggi dal carcere di Benevento. La Corte d’Appello di Napoli ha deciso di ridurre la sua condanna da 19 a 7 anni, portando a una svolta nell’inchiesta Operazione Caudium. De Paola, figlio del boss camorristico Orazio De Paola, ha lasciato il penitenziario dopo mesi di detenzione. La decisione ha fatto notizia e apre nuovi scenari sul caso.

Eugenio De Paola, figlio del boss camorristico Orazio De Paola, ha lasciato oggi il carcere di Benevento dopo che la Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la sua pena da 19 a 7 anni di reclusione. La decisione, presa al termine del giudizio d’appello, ha portato alla sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, che saranno eseguiti presso la sua abitazione. L’ordinanza è stata emessa dalla I Sezione Penale della Corte d’Appello, su istanza dell’avvocato Valeria Verrusio, difensore di fiducia del 37enne. Il cambio di misura cautelare è frutto di una revisione delle accuse: i giudici hanno escluso dal capo d’imputazione il ruolo di capo e promotore dell’associazione criminale e hanno rimosso l’aggravante del metodo mafioso, che aveva pesato significativamente sulla condanna iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

