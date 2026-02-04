Eswatini high court dismisses case challenging deal on US deportees

Questa mattina il tribunale superiore di Eswatini ha respinto un ricorso presentato da alcuni avvocati dei diritti umani. La causa puntava a bloccare l’accordo tra il governo locale e gli Stati Uniti, che prevede l’accoglienza di alcuni deportati americani. I giudici hanno confermato la validità dell’accordo, respingendo le opposizioni e lasciando che il governo proceda come previsto. La decisione chiude così la disputa legale su questa delicata questione.

U.S. President Donald Trump’s administration has so far sent at least 15 third-country deportees to Eswatini since last July. The small southern African country received $5.1 million as part of the deal. The applicants in the case, led by the Eswatini Litigation Centre, had claimed that the agreement was illegal because it was not submitted to parliament for approval and the terms were not disclosed. L’amministrazione del presidente americano Donald Trump ha finora inviato in Eswatini almeno 15 deportati da Paesi terzi dallo scorso luglio. Il piccolo Paese dell’Africa meridionale ha ricevuto 5,1 milioni di dollari come parte dell’accordo. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Eswatini high court dismisses case challenging deal on U.S. deportees Approfondimenti su Eswatini UnitedStates Landmark Myanmar Rohingya genocide case to open at UN’s top court Il caso riguardante il presunto genocidio dei Rohingya in Myanmar sarà discusso presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. Il Green deal in realtà è un Bad deal. Perché l’allarmismo non ci salverà Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Eswatini UnitedStates Eswatini high court dismisses case challenging deal on US deporteesMBABANE, Feb 4 (Reuters) - Eswatini's high court has dismissed a case filed by human rights lawyers who argued that the government's deal with the United States to accept third-country deportees was ... msn.com IDM Eswatini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.