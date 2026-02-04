Esporte Clube Bahia-Fluminense giovedì 05 febbraio 2026 ore 23 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa notte alle 23, il Brasileirão 2026 torna in campo con la sfida tra Bahia e Fluminense. Due squadre considerate outsider di lusso, ma entrambe puntano a fare risultato contro le big del torneo. La partita si gioca in un momento di grande attesa, mentre Flamengo e Palmeiras restano le favorite per la vittoria finale. I tifosi sono pronti a seguire la sfida in una notte di calcio intenso e incerto.

Siamo alla seconda giornata del Brasileirão 2026, con una sfida, quella tra Esporte Clube Bahia e Fluminense, che vede opposte due tra le outsider di lusso per la vittoria finale, almeno secondo i bookmaker, dopo le due favorite principali che al momento sono Flamengo e Palmeiras. Entrambe punteranno a fare meglio della stagione 2025, nella.

