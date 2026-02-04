Esponente dell’Arma aggredito in un supermercato a Levane | la dura presa di posizione del Nuovo Sindacato Carabinieri

Un militare dell’Arma è stato aggredito ieri nel supermercato di Levane. L’esponente delle forze dell’ordine è stato preso di mira da una persona che ha cercato di colpirlo, creando scompiglio tra i clienti. Il Nuovo Sindacato Carabinieri condanna duramente l’episodio e chiede che si faccia chiarezza. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le forze di sicurezza, che sottolineano come questa escalation di violenza non possa essere più tollerata.

Arezzo, 04 febbraio 2026 – «Non possiamo più tollerare questa escalation di violenza contro i nostri militari». È l’intervento netto di Nizar Bensellam Akalay, segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Toscana, in merito all’episodio avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un supermercato di Levane. Un carabiniere cinquantenne, libero dal servizio, è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un cittadino nigeriano. Il militare, dopo essersi qualificato e aver mostrato il tesserino di riconoscimento in modo pacato, sarebbe intervenuto per richiamare l’uomo a un comportamento corretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esponente dell’Arma aggredito in un supermercato a Levane: la dura presa di posizione del Nuovo Sindacato Carabinieri Approfondimenti su Arma levane Aggressione a Levane, il nuovo sindacato carabinieri: “basta violenze contro i militari” Un militare dell’Arma è stato aggredito nel pomeriggio di sabato all’interno di un supermercato a Levane, frazione di Bucine. Lazio, dura presa di posizione della tifoseria: attesa protesta nella sfida contro il Genoa La tifoseria della Lazio si prepara a manifestare durante la prossima sfida contro il Genoa, esprimendo il proprio disappunto riguardo alle recenti cessioni dei giocatori più rappresentativi della squadra. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Arma levane Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati. Esponente dell’Arma aggredito in un supermercato a Levane: la dura presa di posizione del Nuovo Sindacato CarabinieriArezzo, 04 febbraio 2026 – «Non possiamo più tollerare questa escalation di violenza contro i nostri militari». È l’intervento netto di Nizar Bensellam Akalay, segretario generale regionale del Nuovo ... lanazione.it UGL MATERA: ISTITUZIONI E SINDACATO UNITI PER IL TERRITORIO, IL BENVENUTO AL NUOVO QUESTORE “A nome personale e della Segreteria provinciale confederale dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, che ho l’onore di rappresentare, de - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.