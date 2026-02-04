Esplosione in una casa | in fin di vita un uomo ha ustioni sul 12% del corpo

Un’esplosione si è verificata questa mattina a Valdagno, in provincia di Vicenza. Un uomo è rimasto gravemente ferito, con ustioni sul 12% del corpo, e ora lotta per la vita. La deflagrazione è avvenuta in una casa di via Contrada Pregrassi 4 a Novale, frazione del comune. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

VALDAGNO (VICENZA) - Una forte esplosione si è verificata all'alba di oggi, 4 febbraio, in un'abitazione in via Contrada Pregrassi 4 a Novale, frazione di Valdagno, in provincia di Vicenza. Stando a una primissima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un uomo, ha riportato ustioni sul 12% del corpo, soprattutto su mani e volto. I soccorsi L'uomo è stato trasferito con urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. Indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri per capire l'origine dell'esplosione che ha provocato gravi danni alla casa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

