Esercito davanti alla Stazione | al via i controlli notturni ma restano le ombre sulla sicurezza del quartiere

Questa notte l’Esercito ha iniziato i controlli davanti alla Stazione di Foggia. Le forze armate sono scese in campo da domenica, ma ancora ci sono dubbi sulla sicurezza del quartiere. I militari pattugliano l’area e controllano le persone, cercando di rinforzare la presenza in un punto considerato delicato. La gente si chiede se questi interventi siano sufficienti per migliorare la situazione.

Da domenica 1 febbraio ha preso ufficialmente il via il servizio di controllo da parte dell'Esercito a Piazza Vittorio Veneto, l'area antistante la stazione ferroviaria di Foggia. Il pattugliamento si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza urbana volto a contrastare episodi di degrado e.

